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Diario de Arousa

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Pasamento de Rosa Rial Fernández

Faleceu o día 7 de novembro de 2026, aos 83 anos de idade

 l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O domingo día 8 de novembro ás catro e cuarto da tarde na igrexa parroquial de San Xoán de Laíño - Imo (Dodro). Enterro: Cemiterio parroquial; favores polos que lles dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o pésame online. Hogar funerario: ROSALÍA DE CASTRO.

Dodro, 8 de novembro de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín