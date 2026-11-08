Pasamento de Rosa Rial Fernández
Faleceu o día 7 de novembro de 2026, aos 83 anos de idade
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O domingo día 8 de novembro ás catro e cuarto da tarde na igrexa parroquial de San Xoán de Laíño - Imo (Dodro). Enterro: Cemiterio parroquial; favores polos que lles dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o pésame online. Hogar funerario: ROSALÍA DE CASTRO.
Dodro, 8 de novembro de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín