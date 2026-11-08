Pasamento de Ángela Abuín Tubío
Faleceu o día 7 de novembro de 2026, aos 90 anos de idade
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O domingo día 8 de novembro ás cinco da tarde na igrexa parroquial de Santa Columba de Rianxo. Enterro: Cemiterio municipal de Rianxo; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 2.
Rianxiño (Rianxo), 8 de novembro de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín