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Diario de Arousa

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Jesús Augusto Meis Moreira

(Librería Meis) (Viudo de Doña María Lourdes Díaz Patiño)

 Falleció el día viernes 6 de noviembre de 2026, a los 94 años de edad

 l D.E.P. l

Sus hijos, Jose Luis (=), Jesús Franciso y Pilar; hijo político, Domingo Torres; nietas, nerea y Naiara; sobrinos, primos y demás familia. 

SALIDA: Mañana domingo, a las seis menos veinte de la tarde. LITURGIA DE LA PALABRA: A continuación en la iglesia Divino Salvador de Sobradelo. CEMENTERIO: Parroquial del Divino Salvador de Sobradelo. Horario de velación: Sábado hasta las diez de la noche, domingo a partir de las once de la mañana. 

Sala Velatoria: Tanatorio de Vilagarcía, sala nº 1.

Vilagarcía, 8 de noviembre de 2026. Pompas Fúnebres Europeas