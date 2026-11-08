Ismael Martín Rodríguez

Falleció el día 7 de noviembre de 2026, a los 90 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El domingo día 8 de noviembre a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María do Castro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 4.

Boiro, 8 de noviembre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín