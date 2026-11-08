Flora Lustres Estévez

Falleció el 7 de noviembre de 2026, a los 90 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: El domingo día 8 de noviembre a las cinco menos cuarto de la tarde en el cementerio municipal de Ribeira. Funeral: el martes día 10 a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.

Ameixida, 8 de noviembre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín