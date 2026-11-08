Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Flora Lustres Estévez

Falleció el 7 de noviembre de 2026, a los 90 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: El domingo día 8 de noviembre a las cinco menos cuarto de la tarde en el cementerio municipal de Ribeira. Funeral: el martes día 10 a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.

Ameixida, 8 de noviembre de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín