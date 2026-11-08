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Diario de Arousa

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Enrique Rey Mariño

inou o día 7 de novembro de 2026, aos 61 anos de idade 

l D.E.P. l

A súa esposa Rosa Cascallar Vázquez, fillo, Álvaro Rey Cascallar; filla política, Paula Busto Chenlo; neto, Teo; irmá, Victoria Rey Mariño; irmáns políticos, José Cándido Cascallar e María José Mondragón; sobriños Vanesa, María, Antón, Carlota e Martina; curmáns e demais familia. 

SAÍDA: Domingo, día 8, as catro da tarde. 

FUNERAL: A continuación, na igrexa parroquial San Xulián de Pontecesures.Cemiterio: Parroquial de San Xulián de Pontecesures. 

TANATORIO IRIA FLAVIA (PADRÓN), SALA Nº 3.

Pontecesures, 8 de novembro de 2026. Pompas Fúnebres Europeas