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Diario de Arousa

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Rosa Rios González

(Casa do Pío Enseño) 

Falleció el día 6 de noviembre de 2026, a los 90 años de edad

 l D.E.P. l

Su esposo, Manuel Suárez Lorenzo; hijos, Pilar, Rosa, José Manuel, Sonia y Fernando Suárez Rios; hijos políticos, Ángel Herbojo, Eugenio López, Esther Iglesias, Luis Barcala y María José Ferreirós; hermano, José; hermanos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos y demás familia. SALIDA: Sabado día 7 a las cinco y media de la tarde. 

FUNERAL: A continuación en San Andrés de Cures. 

CEMENTERIO: Parroquial de San Andrés de Cures. 

TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO, SALA Nº 3. Velación de 9:30 a 23:00 horas.

Enseño (Cures), 7 de noviembre de 2026. Pompas Fúnebres Europeas