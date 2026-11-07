Rosa Rios González
(Casa do Pío Enseño)
Falleció el día 6 de noviembre de 2026, a los 90 años de edad
l D.E.P. l
Su esposo, Manuel Suárez Lorenzo; hijos, Pilar, Rosa, José Manuel, Sonia y Fernando Suárez Rios; hijos políticos, Ángel Herbojo, Eugenio López, Esther Iglesias, Luis Barcala y María José Ferreirós; hermano, José; hermanos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos y demás familia. SALIDA: Sabado día 7 a las cinco y media de la tarde.
FUNERAL: A continuación en San Andrés de Cures.
CEMENTERIO: Parroquial de San Andrés de Cures.
TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO, SALA Nº 3. Velación de 9:30 a 23:00 horas.
Enseño (Cures), 7 de noviembre de 2026. Pompas Fúnebres Europeas