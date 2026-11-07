Primer Aniversario de Carmen Iglesias Romero
(Viuda de Don Narciso Tubío Chico)
Falleció el día 12 de noviembre de 2025, a los 95 años de edad
l D.E.P. l
Sus hijos, Carmen, Francisco, Marcelino y Ramón Tubío Iglesias; hijos políticos, José Calvo Fernández y Purificación Ferreirós Muñiz; nietos, Bautista, Carlos y Cristina Calvo Tubío; Francisco y Mª de los Ángeles Tubío Ferreirós; nietos políticos, Mª Olga García y Óscar González; bisnietos, Marcos y Nicolás; hermana política, Claudina Sabajanes Batalla (viuda de D. Ramón Tubío Chico); sobrinos, primos y demás familia. EL FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO SE CELEBRARÁ EL SÁBADO DÍA 7 DE NOVIEMBRE A LAS ONCE Y MEDIA DE LA MAÑANA EN LA IGLESIA PARROQUIAL SAN JUAN DE BUXÁN.
Chisca (Buxán), 7 de noviembre de 2026. Pompas Fúnebres Europeas