Primeiro Cabodano de Vicente Dacosta Salgado
Finou o día 4 de novembro de 2025, aos 41 anos de idade
l D.E.P. l
A súa muller, Raquel Vidueiros Sánchez; fillas, Ximena e Olivia; pais, José Dacosta (†) e Luisa Salgado; pais políticos, José Antonio Vidueiros e Isabel Sánchez; irmáns, Mónica (†), Rafa e Martín; irmáns políticos, David Campos, Encina Balo e Alba Rey; Toño e Mari; Manolo e Irene; Chus e Lalo; Javier e Lucía; afillado, Manuel Campos; padriños, Lourdes e José Luis; sobriños, tíos, curmáns e demais familia.
ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa ánima e a asistencia ao funeral de CABODANO que se celebrará o SÁBADO, día 7 de NOVEMBRO, ás ONCE da MAÑÁ, na igrexa parroquial de SAN MAMED DE O CASTRO; favores polos cales lles anticipan grazas.
O Castro, 7 de novembro de 2026. Pompas Fúnebres Europeas