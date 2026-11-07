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Diario de Arousa

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Primeiro Cabodano de Vicente Dacosta Salgado

Finou o día 4 de novembro de 2025, aos 41 anos de idade

 l D.E.P. l

A súa muller, Raquel Vidueiros Sánchez; fillas, Ximena e Olivia; pais, José Dacosta (†) e Luisa Salgado; pais políticos, José Antonio Vidueiros e Isabel Sánchez; irmáns, Mónica (†), Rafa e Martín; irmáns políticos, David Campos, Encina Balo e Alba Rey; Toño e Mari; Manolo e Irene; Chus e Lalo; Javier e Lucía; afillado, Manuel Campos; padriños, Lourdes e José Luis; sobriños, tíos, curmáns e demais familia. 

ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa ánima e a asistencia ao funeral de CABODANO que se celebrará o SÁBADO, día 7 de NOVEMBRO, ás ONCE da MAÑÁ, na igrexa parroquial de SAN MAMED DE O CASTRO; favores polos cales lles anticipan grazas.

O Castro, 7 de novembro de 2026. Pompas Fúnebres Europeas