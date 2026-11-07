Pasamento de Andrés Seijas Otero
Faleceu o día 6 de novembro de 2026, aos 93 anos de idade
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O sábado, día 7 de novembro, ás cinco e cuarto da tarde na igrexa parroquial de Santa Columba de Rianxo. Incineración: Pompas de Padrón - Crematorio de Pazos; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1.
Rianxo, 7 de novembro de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín