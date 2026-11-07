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Diario de Arousa

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Jesús Saavedra Sánchez

(Viúvo de Dona Efigenia Francisca Tubío López) 

Finou o día 6 de novembro de 2026, aos 85 anos de idade

 l D.E.P. l

Os seus fillos, Jesús Antonio e José Manuel Saavedra Tubío; noras, Pili e Francisca; netos, Diego e Samuel; irmáns, irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia. 

SAÍDA: Sábado día 7 as catro menos cuarto da tarde. 

FUNERAL: A continuación en Santiago de Lampón. 

CEMITERIO: Parroquial de Santiago de Lampón. 

Saída de dous autocares as tres menos cuarto da tarde de: 

-Tállara pasando por Moimenta, Insuachán, Belles, Cures, Pomar do Río, Escarabote a tanatorio, igrexa e regreso. 

-Beluso pasando por Cespón a tanatorio, igrexa e regreso. 

TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO, SALA Nº 2. Velación do venres de 18:00 a 22:00 horas e sábado de 09:30 a 15:45 horas.

Peralto (Lampón), 7 de novembro de 2026. Pompas Fúnebres Europeas