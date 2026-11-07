Jesús Saavedra Sánchez
(Viúvo de Dona Efigenia Francisca Tubío López)
Finou o día 6 de novembro de 2026, aos 85 anos de idade
l D.E.P. l
Os seus fillos, Jesús Antonio e José Manuel Saavedra Tubío; noras, Pili e Francisca; netos, Diego e Samuel; irmáns, irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia.
SAÍDA: Sábado día 7 as catro menos cuarto da tarde.
FUNERAL: A continuación en Santiago de Lampón.
CEMITERIO: Parroquial de Santiago de Lampón.
Saída de dous autocares as tres menos cuarto da tarde de:
-Tállara pasando por Moimenta, Insuachán, Belles, Cures, Pomar do Río, Escarabote a tanatorio, igrexa e regreso.
-Beluso pasando por Cespón a tanatorio, igrexa e regreso.
TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO, SALA Nº 2. Velación do venres de 18:00 a 22:00 horas e sábado de 09:30 a 15:45 horas.
Peralto (Lampón), 7 de novembro de 2026. Pompas Fúnebres Europeas