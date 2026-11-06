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Diario de Arousa

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María José Romero Fernández

(Marisé) 

Falleció el día 4 de noviembre de 2026, a los 56 años de edad

 l D.E.P. l

Su esposo, Juan Manuel Muñiz Quintáns; hija, Bárbara Muñiz Romero; padres, José Romero Araujo y Antonia Fernández Sánchez; madre política, Aurelia Quintáns Triñanes, (Viuda de Don Francisco Muñiz Esperante); hermanas, Rosana y Toña Romero Fernández; hermanos políticos, Ernesto Oliveira, Marcos Lojo, Juán José Ruso y Aurelia Quintáns; sobrinos, tíos, primos y demás familia. 

FUNERAL: Hoy viernes, día 6, en la capilla del tanatorio a las doce de la mañana. CREMATORIO: Incineración en CREMATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO 

Sala Velatoria: Tanatorio de Boiro, sala nº 1. 

Nota: Sus restos mortales se velarán a partir de las 17:00 hrs. Velación de 17:00 a las 22:00 hrs.

Goyáns Nº 4 (Lampón), 6 de noviembre de 2026. Pompas Fúnebres Europeas