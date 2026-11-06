Horacio Diz Piñeiro

Que falleció cristianamente el día de ayer, en Ourense, a los 81 años de edad

l D.E.P. l

Su esposa, Juana María Julia Neira Gómez; hijas, Maite y Eva Diz Neira; hijo político, Diego Rodríguez Fernández; nietos, Nicolás, Daniel y Viktor; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. COMUNICAN a sus familiares y amistades que HOY VIERNES, a la UNA Y CUARTO de la TARDE, se celebrará un rezo en la sala de actos del Tanatorio de Arosa. A continuación se procederá a la inhumación de sus cenizas en el Cementerio General de Vilagarcía. El velatorio dará comienzo HOY VIERNES, a partir de las DIEZ de la MAÑANA. Casa mortuoria: Tanatorio de Arosa, sala nº 3.

“Rogad a Dios que conceda la Vida Eterna a su hijo”

Vilagarcía de Arousa, 6 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres de Arosa