Estrella Bazaga Suárez
Faleceu o 4 de novembro de 2026, aos 90 años de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Incineración: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás. Funeral de cinzas: venres día 6 de novembro á unha da tarde na Igrexa Parroquial de Santa María de Sobradelo - Valdeorras. Enterro: cemiterio parroquial; favores que agradecen. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala nº 4.
Valdeorras, 6 de novembro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín