Rosa González Martínez
Falleció el 4 de noviembre de 2026, a los 90 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El jueves día 5 de noviembre a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Paio de Carreira. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.
Carreira, 5 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín