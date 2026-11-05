 Ramón García Martínez

Falleció ayer miércoles, día 4 de noviembre de 2026, a los 64 años de edad

l D.E.P. l

Su esposa, María del Carmen Otero Vicente; hijos, Natalia y Sergio García Otero; hijos políticos, Diego y Teresa; nieto, Xabi; hermanos, Maricarmen, Antonio, Lola y Javier García Martínez; hermanos políticos, Carlos (†), Pura y José Manuel; madre política, Manuela; sobrinos, ahijados, tíos, primos y demás familia.

SALIDA: Mañana jueves a las cinco menos cuarto de la tarde. FUNERAL: A continuación en Iglesia San Pedro de Bealo. CEMENTERIO: Parroquial de San Pedro de Bealo. Sala Velatoria: Tanatorio Boiro, sala nº 2.

Loimar (Boiro), 5 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas