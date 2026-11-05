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Diario de Arousa

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Fernando Alonso Romero León

Falleció el día 4 de noviembre de 2026, a los 85 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El jueves día 5 de noviembre a las cuatro menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro Outes. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Outes, 5 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín