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Diario de Arousa

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María Dolores Ageitos Heredia

Falleció el día 2 de noviembre de 2026, a los 66 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración e informa que sus restos mortales, serán incinerados en el Tanatorio Crematorio de Augalevada en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

Noia, 4 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín