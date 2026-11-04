Carmen Betanzos González

Falleció el 3 de noviembre de 2026, a los 91 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el miércoles día 4 de noviembre a las cinco y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio Municipal de Palmeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARAS, sala nº 3.

Palmeira, 4 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín