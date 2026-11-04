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Diario de Arousa

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A familia de Margarita Pardavila Patiño

Falecida o día 2 de novembro de 2026, aos 93 anos de idade. 

l D.E.P. l

QUERE expresar o seu máis sincero agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de sepelio, así como a quen, dun ou outro xeito, lles fixeron chegar as súas condolencias. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de Ribeira, Sala nº 2. Lugar Fondevila (Ribeira).

Lugar Fondevila (Ribeira), 4 de novembro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín