A familia de Margarita Pardavila Patiño
Falecida o día 2 de novembro de 2026, aos 93 anos de idade.
l D.E.P. l
QUERE expresar o seu máis sincero agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de sepelio, así como a quen, dun ou outro xeito, lles fixeron chegar as súas condolencias. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de Ribeira, Sala nº 2. Lugar Fondevila (Ribeira).
Lugar Fondevila (Ribeira), 4 de novembro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín