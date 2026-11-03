Marcelino Antonio Vidal Olveira
Falleció el 2 de noviembre de 2026, a los 71 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy martes, día 3 de noviembre, a las cinco menos cuarto en la iglesia parroquial de Santa María de Corrubedo. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.
Corrubedo, 3 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín