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Diario de Arousa

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 Marcelino Antonio Vidal Olveira

Falleció el 2 de noviembre de 2026, a los 71 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy martes, día 3 de noviembre, a las cinco menos cuarto en la iglesia parroquial de Santa María de Corrubedo. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.

Corrubedo, 3 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín