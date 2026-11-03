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Diario de Arousa

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Dolores Gómez Santiago

Falleció el día 2 de noviembre de 2026, a los 81 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Hoy martes, día 3 de noviembre, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio parroquial de Santa María A Nova. Favores por los que anticipan gracias. Pésame online: En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Capilla ardiente: Tanatorio de Noia, sala nº 1.

Noia, 3 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín