Carmen Acevedo Pérez

Falleció el 2 de noviembre de 2026, a los 97 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: Hoy martes, día 3 de noviembre, a las diez y media de la mañana en el cementerio municipal de Ribeira. Funeral: A continuación en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira. Favores por los que les anticipan gracias. Pésame online: En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Capilla ardiente: Tanatorio Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, Sala nº 6.

Ribeira, 3 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín