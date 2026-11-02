 Dolores Ordóñez Comojo

Falleció el día 31 de octubre de 2026, a los 94 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El lunes día 2 de noviembre a las cinco menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Columba de Rianxo. Entierro: Cementerio Municipal de Rianxo; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 3.

Rianxo, noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín