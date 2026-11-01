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Diario de Arousa

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María Esther Muñiz González

Falleció ayer sábado día 31 de octubre de 2026, a los 80 años de edad 

l D.E.P. l

Su esposo, Manuel Pérez Buceta; hijos, José e Ignacio Pérez Muñiz; hijas políticas, María Elvira Outeiral y Ana Belén Ces; nietos, Patricia, David, Ismael y Sarai; hermanas, Maribel y Mari Carmen Muñiz González; sobrinos, primos y demás familia. SALIDA: Hoy domingo a las cuatro menos cuarto de la tarde. FUNERAL: A Continuación en iglesia Santiago de Lampón. CEMENTERIO: Parroquial de Santiago de Lampón. Sala velatoria: Tanatorio Boira, sala nº 2. En Goyanes nº 2. Velación de 9:30 a 22:00 horas.

Lampón, 1 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas