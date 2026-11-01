 Oliva Castaño Vidal

Falleció el día 30 de octubre de 2026, a los 83 años de edad

l D.E.P. l

Su esposo, Julio Pan Rodríguez; hijos, José Manuel, José Antonio y Juan Carlos Pan Castaño; hijas políticas, María Rosa Miguéns y Eva María Figueira; nietos, Verónica, Julio, Anxo, Christina, Aitor y Ander; nietos políticos, Inés, Lucas y David; bisnietas, Adriana, Alejandra y Lía; hermano, Faustino Castaño Vidal; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. Da las más expresivas gracias a todas aquellas personas que de una forma u otra testimoniaron sus condolencias y agradece las muestras de cariño recibidas por la asistencia en el día de ayer sábado al funeral que se celebró en la iglesia parroquial de San Martín de Fruime y a continuación el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia.

Aldaríz (Fruime), 1 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas