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Diario de Arousa

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Antonio Edelmiro García Leis

Falleció el día 31 de octubre de 2026, a los 86 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El domingo día 1 de noviembre a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Tarás. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE CEILÁN, sala nº 2.

Ceilán (Tarás), 1 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín