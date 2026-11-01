Antonio Edelmiro García Leis
Falleció el día 31 de octubre de 2026, a los 86 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El domingo día 1 de noviembre a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Tarás. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE CEILÁN, sala nº 2.
Ceilán (Tarás), 1 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín