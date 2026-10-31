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Diario de Arousa

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José Ramón Abeijón Fontán

Falleció el día 30 de octubre de 2026, a los 65 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El sábado día 31 de octubre a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Camboño. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Rúa Colombia (Noia), 31 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín