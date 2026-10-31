Eugenio García González
Falleció el día 30 de octubre de 2026, a los 85 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El sábado día 31 de octubre a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio parroquial de San Sadurniño de Goiáns; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.
Noia, 31 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín