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Diario de Arousa

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Generosa Hermo Dios

Falleció el 29 de octubre de 2026, a los 90 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: Viernes, día 30 de octubre, a las seis y media de la tarde en el cementerio municipal de Ribeira. Funeral: a continuación, en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Ribeira, 30 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín