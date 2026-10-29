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Diario de Arousa

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Yolanda Cacabelos Bretal

Falleció el 28 de octubre de 2026, a los 50 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Liturgia: el jueves día 29 de octubre a las cinco y media de la tarde en el cementerio parroquial de O Bo Pastor de Castiñeiras. Entierro a continuación. Funeral: Iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Ribeira, 29 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín