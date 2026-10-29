Miguel Teira Rey

Falleció el 27 de octubre de 2026, a los 89 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración e informa que sus restos mortales serán incinerados en Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias.En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Aguiño, 29 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín