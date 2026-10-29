Manuel Diz Franco

Fallecido el 27 de octubre de 2026, a los 87 años de edad.

l D.E.P. l

QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio y funeral, así como a quienes, de una u otra forma, les hicieron llegar sus condolencias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 3.

Ribeira, 29 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín