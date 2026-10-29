Dolores Vázquez Deibe

Falleció el 27 de octubre de 2026, a los 86 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy jueves día 29 de octubre a las once de la mañana en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio parroquial de San Lorenzo de Irixoa; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Noia, 29 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín