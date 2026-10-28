Manuela Iglesias López

(Lela) (Viuda de Don Domingos Meira Fernández Díaz)

Falleció el día 27 de octubre de 2026, a los 90 años de edad.

l D.E.P. l

Sus hijos, Consuelo, Juanita (†), Domingos y Vicente Meira Iglesias; hijos políticos, José Ordóñez Muñiz, Manuel Caamaño Neira, Purificación Pérez Sánchez y Mª José Lorenzo Saavedra; hermanos, Vicente (†), María (†), Orlando (†), José (†), Francisco (†) y Jesús Iglesias López; hermanas políticas, Ladislada, Lola (†), Josefa, Aurelia y María; nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia. SALIDA: Mañana miércoles, a las cinco menos cuarto de la tarde. FUNERAL: A continuación en la iglesia de Santa Eulalia de Araño. CEMENTERIO: Parroquial de Santa Eulalia de Araño. Salida de un autocar a las tres y media de la tarde de Pastoriza pasando por Ourille, Campelo, Vilar, Cerqueiras, Araño, Buhía, Hermida, Foxacos, Burés, Asados a tanatorio, Iglesia y regreso. Velación de nueve y media de la mañana a once de la noche. Sala Velatoria: Tanatorio Rianxo, sala nº 3.

Outeiro (Araño), 28 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas