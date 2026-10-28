Manuel García Rivas
Falleció el 27 de octubre de 2026, a los 91 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Entierro: hoy miércoles día 27 de octubre a las seis y media de la tarde en el cementerio municipal de Ribeira. Funeral a continuación, en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.
Lugar Pedriñas (Carreira), 28 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín