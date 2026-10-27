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Diario de Arousa

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Ramón Miranda Maceiras

Falleció el día 26 de octubre de 2026, a los 92 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El martes día 27 de octubre a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Lampón. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.

Escarabote (Boiro), 27 de octubre de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín