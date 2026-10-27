Ramón Miranda Maceiras
Falleció el día 26 de octubre de 2026, a los 92 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El martes día 27 de octubre a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Lampón. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.
Escarabote (Boiro), 27 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín