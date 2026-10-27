Francisco Romay Parada
(Viudo de Hermitas Bretal Paz)
Falleció el 26 de octubre de 2026, a los 89 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Martes, 27 de octubre, a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de Nosa Señora do Carme de Aguiño. Entierro: Cementerio parroquial de San Paio de Carreira. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.
Aguiño, 27 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín