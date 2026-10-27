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Diario de Arousa

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Francisco Romay Parada

(Viudo de Hermitas Bretal Paz) 

Falleció el 26 de octubre de 2026, a los 89 años de edad

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Martes, 27 de octubre, a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de Nosa Señora do Carme de Aguiño. Entierro: Cementerio parroquial de San Paio de Carreira. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Aguiño, 27 de octubre de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín