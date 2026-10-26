María del Carmen Fariña Varela
(Viuda de Luis Verdía Andrade)
Falleció el día 24 de octubre, a los 90 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales
l D.E.P. l
Su familia.Ruega una oración por su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy lunes, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Salvador De Pazos. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.
Pazos (Ponteceso), 26 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio