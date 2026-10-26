Luis Piñeiro Casais
Falleció el día 25 de octubre de 2026, a los 84 años de edad
l D.E.P. l
Su esposa, Elisa Rodríguez Allo; hijos, Charo y Santi Piñeiro Rodríguez; hijos políticos, Fran Leiro Dopazo y Conchi González Lorenzo (†); nietos, Mar, Santi y David; hermanas, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
SALIDA: Hoy lunes, día 26, a las once de la mañana. FUNERAL: A continuación en San Cristóbal de Abanqueiro. CEMENTERIO: parroquial de San Cristobal de Abanqueiro. TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO, SALA Nº 1.
Nota: Velación de 9:30 a 23:00 horas.
Agañán (Abanqueiro), 26 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres Europeas