María del Carmen Ínsua Castro
Falleció el día 24 de octubre de 2026, a los 85 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy domingo, día 25 de octubre, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
Santa Cristina, 25 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín