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Diario de Arousa

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Juan Vicente Romero Piñeiro

Falleció en Lanzarote, el día 21 de octubre de 2026, a los 92 años de edad

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy domingo, día 25 de octubre, a las seis y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Boiro. Entierro: cementerio parroquial de Santa María do Castro; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.

Boiro, 25 de octubre de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín