Juan Vicente Romero Piñeiro

Falleció en Lanzarote, el día 21 de octubre de 2026, a los 92 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy domingo, día 25 de octubre, a las seis y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Boiro. Entierro: cementerio parroquial de Santa María do Castro; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.

Boiro, 25 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín