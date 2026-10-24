Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Pasamento de María del Carmen Freire Agrafojo

Faleceu o día 23 de outubro de 2026, aos 81 anos de idade

 l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: Sábado, día 24 de outubro, ás catro da tarde na igrexa parroquial de Santa María de Roo. Enterro: Cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Roo (Noia), 24 de outubro de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín