Pasamento de María del Carmen Freire Agrafojo
Faleceu o día 23 de outubro de 2026, aos 81 anos de idade
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: Sábado, día 24 de outubro, ás catro da tarde na igrexa parroquial de Santa María de Roo. Enterro: Cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
Roo (Noia), 24 de outubro de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín