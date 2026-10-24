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Diario de Arousa

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Josefa Sobrido Resúa

Falleció el 23 de octubre de 2026, a los 92 años de edad

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Liturgia: El sábado, día 24 de octubre, a las cinco y media de la tarde en el cementerio parroquial O Bo Pastor de Castiñeiras. Entierro: a continuación. Funeral: Lunes, día 26, a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Ribeira, 24 de octubre de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín