José Ramón Romero Suárez

Falleció el día 23 de octubre de 2026, a los 62 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El sábado día 24 de octubre a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Argalo. Entierro: Cementerio municipal de O Paramo; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

Argalo, 24 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín