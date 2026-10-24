Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Ramón Romero Suárez

Falleció el día 23 de octubre de 2026, a los 62 años de edad

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El sábado día 24 de octubre a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Argalo. Entierro: Cementerio municipal de O Paramo; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

Argalo, 24 de octubre de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín