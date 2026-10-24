Dona Rosa Ozores Brea
(Viúva de Arturo Brea Urcera) (Rosa de Brea)
Finou o día 23 de outubro de 2026, aos 91 anos de idade
l D.E.P. l
O seu fillo, Martín Brea Ozores; filla política, Eva María Mariño Paz; netos, Uxía e Simón Brea Mariño; irmáns, Dorinda (†) e Luisa Ozores Brea; afillada, Rosa Pouso; irmáns políticos, sobriños e demáis familia.
SAÍDA: Sábado 24 as catro e media da tarde.
FUNERAL: A continuación en Santa María de Caleiro.
CEMITERIO: Parroquial de Santa María de Caleiro.
Tanatorio de Vilagarcía (Cea), sala nº 1.
Velación de 9:30 a 23:00 horas.
Aduana de Corón, 24 de outubro de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.