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Diario de Arousa

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Dona Rosa Ozores Brea

(Viúva de Arturo Brea Urcera) (Rosa de Brea) 

Finou o día 23 de outubro de 2026, aos 91 anos de idade 

l D.E.P. l

O seu fillo, Martín Brea Ozores; filla política, Eva María Mariño Paz; netos, Uxía e Simón Brea Mariño; irmáns, Dorinda (†) e Luisa Ozores Brea; afillada, Rosa Pouso; irmáns políticos, sobriños e demáis familia. 

SAÍDA: Sábado 24 as catro e media da tarde. 

FUNERAL: A continuación en Santa María de Caleiro. 

CEMITERIO: Parroquial de Santa María de Caleiro. 

Tanatorio de Vilagarcía (Cea), sala nº 1. 

Velación de 9:30 a 23:00 horas.

Aduana de Corón, 24 de outubro de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.