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Diario de Arousa

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Marisol Calo Rama

Faleceu o día 22 de outubro de 2026, aos 89 anos de idade. 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O venres, día 23 de outubro, ás doce e cuarto da mañá, na igrexa parroquial de San Martín de Noia. Enterro: Cemiterio parroquial de San Martín de Miñortos; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Rúa Lugo (Noia), 23 de outubro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín