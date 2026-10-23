Marisol Calo Rama
Faleceu o día 22 de outubro de 2026, aos 89 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O venres, día 23 de outubro, ás doce e cuarto da mañá, na igrexa parroquial de San Martín de Noia. Enterro: Cemiterio parroquial de San Martín de Miñortos; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
Rúa Lugo (Noia), 23 de outubro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín