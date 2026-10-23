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Diario de Arousa

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Daniela Schaläppi

Falleció el día 19 de octubre de 2026, a los 59 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración e informa que sus restos mortales serán incinerados hoy viernes día 23 de octubre en el Tanatorio Crematorio de Augalevada - Noia, en la intimidad familiar; favores por los que les anticipan gracias. Casa mortuoria: TANATORIO DE AUGALEVADA, sala “Tines”. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Esteiro (Muros), 23 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín