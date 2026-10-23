Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Agustín Tubío Galbán

Falleció el día 22 de octubre de 2026, a los 84 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy viernes, día 23 de octubre, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Columba de Rianxo. Entierro: Cementerio municipal de Rianxo; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 2.

Rianxo, 23 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín