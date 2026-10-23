Agustín Tubío Galbán

Falleció el día 22 de octubre de 2026, a los 84 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy viernes, día 23 de octubre, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Columba de Rianxo. Entierro: Cementerio municipal de Rianxo; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 2.

Rianxo, 23 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín