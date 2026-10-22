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Diario de Arousa

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María Cores Álvarez

Falleció el 21 de octubre de 2026, a los 92 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Responso: hoy jueves, día 22 de octubre, a las doce de la mañana en Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás. A continuación, será incinerada en Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.

Ribeira, 22 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín