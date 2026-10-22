María Cores Álvarez
Falleció el 21 de octubre de 2026, a los 92 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Responso: hoy jueves, día 22 de octubre, a las doce de la mañana en Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás. A continuación, será incinerada en Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.
Ribeira, 22 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín